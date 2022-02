Giulia Guazzaloca apre in Cineteca la rassegna “Tra umani e animali”

Sabato 26 febbraio, ore 17.00, nella Cineteca di Rimini si terrà il primo appuntamento della rassegna “Tra Umani e Animali” con la presentazione del libro della professoressa Giulia Guazzaloca dal titolo “Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata” (Il Mulino, 2021). La proposta di un ciclo di eventi per riflettere sul rapporto fra esseri umani, animali e ambiente nasce da una necessità condivisa fra soggetti, individualità, gruppi collettivi e associazioni di ripensare la nostra collocazione di esseri umani nel mondo a partire dal rapporto con le altre specie con cui lo condividiamo, animali e vegetali. Un rapporto troppo spesso mediato da una relazione di sfruttamento e dominio, che però l’attuale crisi ambientale e le sue ripercussioni climatiche e sanitarie ci devono portare a riconsiderare. Non da ultimo l’inserimento all’interno della Costituzione Italiana del principio della “Tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi” e quindi della “tutela degli animali”, recependo l’orientamento dato dalla normativa europea, ci dà la dimensione di quanto il dibattito sia di estrema attualità e i tempi siano maturi per affrontarlo a livello cittadino. Vogliamo portare questo tipo di riflessione nella città di Rimini, partendo dalla presentazione del saggio di Giulia Guazzaloca, professoressa associata di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, la quale, con una meticolosa e puntuale indagine storica, indaga le origini e le evoluzioni del rapporto con gli altri animali nella società occidentale, contestualizzandolo e raccontando come negli ultimi secoli qualcosa stia cambiando. L’evento è ad ingresso libero, per accedere è necessario il super green pass. Per chi volesse assistere a distanza sarà possibile accedere allo streaming dell’evento in diretta dalla pagina Facebook “Tra Umani e Animali”.