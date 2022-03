Gli albori del liscio a teatro con Denis Campitelli

Al Teatro Pazzini di Verucchio, sabato 2 aprile alle 21,15, sale in sul palcoscenico Denis Campitelli con Il Primo secondo – racconti e musica e con lui in scena Andrea Branchetti all’organetto diatonico. Lo spettacolo racconta come e cosa si ballava nelle aie dei contadini nella Romagna di metà ‘800, fino all’arrivo nei primi del ‘900, del Valzer della Mazurka e della Polka. Tra i tanti musicisti e complessi musicali che si formano in quel periodo, un nome su tutti spicca in modo particolare, quello del Maestro Secondo Casadei. Accompagnato dalle note dell’organetto diatonico di Andrea Branchetti, lo spettacolo parte dalle prime esperienza musicali di Aurelio Casadei, detto Secondo, fino alla consacrazione definitiva, nel 1954, anno in cui compose il famoso valzer Romagna Mia! Sullo sfondo una Romagna contadina, impossessata dal “demone del ballo”... “Forza, stasera bisogna de?j int al gambi” (Secondo Casadei) ingresso intero € 12 ridotto € 10 Ridotto per under 25 e over 65 anni.

Per prenotazioni tel. 320 5769769