“Gli archi della musica”, doppio concerto al femminile nei suggestivi chiostri

Verucchio lancia “Gli archi della musica”, nuovo format con doppio concerto al femminile nei suggestivi chiostri del paese in collaborazione con la “Camerata del Titano”. Sabato 14 agosto al Convento di Santa Croce di Villa Verucchio ecco “Il dramma liturgico al tempo di Dante”, sabato 4 settembre al Museo Civico Archeologico “La musica del primo ‘600” Il primo sipario sarà aperto idealmente sabato 14 agosto alle 21 al Convento di Santa Croce a Villa Verucchio, nel Chiostro di San Francesco che si affaccia sul monumentale cipresso piantato dal Santo di Assisi nel 1213: qui, in omaggio al 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, sarà proposto Il dramma liturgico al tempo di Dante con protagoniste Cristina Alis Raurich, Maria Jonas, Susanne Ansorg, Marianne Gubri e la San Marino Medieval Ensemble. Sabato 4 settembre, sarà invece il Chiostro Agostiniano del Museo Civico Archeologico a ospitare sempre alle 21 La musica del primo ‘600 grazie alle performance di Lia Serafini, Francesca Torelli, Rebecca Ferri e della B’600 Ensemble. Un doppio appuntamento tutto al femminile dunque, a ingresso gratuito nel rispetto delle normative anct-Covid 19, a prenotazione obbligatoria, con posti a sedere non numerati. Info e prenotazioni: 0541-670280 e archeologico@atlantide.net. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno all’interno