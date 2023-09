Giornata Mondiale dell'Alzheimer: il centro commerciale si "tinge" di solidarietà tra laboratori di pittura e iniziative di sensibilizzazione

Ogni anno il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Alzheimer's Disease International, per diffondere iniziative dedicate alla conoscenza della malattia.



Proprio con questo desiderio Le Befane Shopping Centre di Rimini ha organizzato con AMA di Roberta Pontrandolfo e con l'Associazione Alzheimer Rimini, un'iniziativa per promuovere un momento pubblico di sensibilizzazione per grandi e piccini: un laboratorio d'arte, organizzato in collaborazione con Bell'Arte e l'artista riccionese Maurizio Rinaldi, che si terrà in piazza Unieuro giovedì 21 settembre (dalle ore 16.00), dedicato a nonni e bambini. Il primo passo di un percorso che si completerà sabato 1 ottobre, con un laboratorio musicale, e domenica 2 ottobre 2023, giornata dedicata alla Festa dei Nonni.



Il laboratorio, a cui interverranno diversi anziani e i volontari dell'Associazione Alzheimer Rimini, è aperto alla partecipazione di tutti ed è possibile iscriversi attraverso un link disponibile al sito della struttura commerciale. Un momento per divertirsi all'insegna della fantasia senza porre limiti alla propria creatività: una 'festa dei colori', proprio perché chi soffre di Alzheimer spesso ogni mattina si trova di fronte un mondo che sembra una tela bianca da cui sono scomparsi colori, immagini, volti. Da qui ha preso spunto la campagna, che Le Befane sta portando avanti, per promuovere questa giornata speciale.

"Le Befane Shopping Centre di Rimini è da sempre attento alle realtà del territorio che operano per sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche importanti, in questo caso come l'Alzheimer - sottolinea Massimo Bobbo, direttore del Centro commerciale - e abbiamo per questo dato vita ad una campagna di comunicazione contraddistinta da una pagina bianca con lo slogan "Immagina di dover dare ogni mattina un nuovo colore alla tua giornata" e realizzando un video emozionale. Un modo per poter dare il nostro contributo alla diffusione della conoscenza di questa malattia".



"Siamo molto contenti dell'invito ricevuto - raccontano dall'Associazione Alzheimer Rimini - e partecipare a questa iniziativa, durante la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, è per noi un'importante occasione per far conoscere i progetti che l'Associazione porta avanti per aiutare le persone con demenza e le loro famiglie. L'idea di un laboratorio di pittura che coinvolga bambini e adulti ci è piaciuta subito; sappiamo quanto le arti come la danza, la pittura e la musica possano essere di grande sollievo e aiuto anche per chi presenta un deterioramento cognitivo."



Il programma: