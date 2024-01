Appuntamento a teatro per grandi e piccini: torna la rassegna "Il Granaio dei Sogni"

Al Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano torna la rassegna teatrale "Il Granaio dei Sogni".

La compagnia NATA Teatro, che cura la rassegna in collaborazione con Teatro Europeo Plautino e il Comune di San Giovanni in Marignano, quest’anno ha previsto quattro appuntamenti con spettacoli provenienti da tutta Italia.

Primo appuntamento del 2024 avrà luogo sabato 27 gennaio alle ore 16:30 e porterà in scena lo spettacolo "Peter Pan" della compagnia Febo Teatro, con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin. Testo e regia di Claudia Bellemo.

Questa particolare versione della storia vedrà i tre attori coinvolti in un’infinità di giochi che partono sempre dall’utilizzo creativo degli oggetti nella stanza che man mano assumeranno valenze magiche e fantastiche, poiché la compagnia teatrale ritiene importante sottolineare la matrice ludica del teatro in cui, grazie all’immaginazione, ogni cosa è possibile, come dice lo stesso Peter creando vivande e leccornie semplicemente immaginandole. "E’ importante dare uno stimolo agli spettatori piccoli e grandi nel riflettere sulla bellezza della fantasia che, in questi tempi, è fin troppo a servizio di un immaginario solo cinematografico. Chicca del progetto: l’intera colonna sonora è suonata live dagli attori e si basa su cover riarrangiate e riscritte dei Beatles. ... Abbiamo scelto questa storica band poiché ci interessava creare un ponte immaginario tra il mondo “reale” in cui si trova a vivere il Signor James (avvolto da colori scuri, tipici dei primi anni del Novecento, in cui l’opera è scritta e ambientata) e quello psichedelico degli anni ’70 adatto ad un mondo più fantastico, come l’Isola che non c’è. Lo spettacolo presenta forti legami con i ritmi della Commedia dell’Arte e quindi su un impianto fortemente musicale, alternando momenti di divertimento e poesia, con l’obiettivo di attrarre l’attenzione e il cuore sia dei piccoli che dei grandi."

La rassegna proseguirà poi domenica 25 febbraio alle ore 16:30 con "Biancaneve" della compagnia umbra Tieffeu. Grandi libri fanno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù: dalla regina che ha perso il primato della bellezza e abituata alle cattive abitudini che la tormentano, si camuffa in una perfida strega per riconquistare ciò che non ha più; a Biancaneve, pura d’animo, cede comunque alla tentazione di gustare una bella mela; al principe stanco dall’essere circondato nella vita di corte dagli artificiosi convenevoli, si innamora delle virtù della candida Biancaneve. Fanno da contraltare dei personaggi che seppur sono l’emblema dell’immaginario fiabesco, rappresentano la bocca della verità, e allora abbiamo uno specchio che “rispecchia” gli aspetti obiettivi della realtà e che però non si è disposti ad accettarli e i grotteschi nani del bosco che cercano di aiutare e proteggere la protagonista dalle tentazioni che sono sempre in agguato e a portata di mano. Di e con Ada Mirabassi e Giancarlo Vulpes.

Ultimo appuntamento domenica 10 marzo alle ore 16:30 con lo spettacolo “Burattin all'improvviso” di Massimiliano Venturi – Byalistock Produzioni. Gli eroi del teatrino sono protagonisti di una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità.

Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura colta ed ai repertori popolari, Massimiliano Venturi porta in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate ed attualizzate, calando lo spettatore in un'atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età.

Ingresso: 6€