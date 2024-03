Un fine settimana su ruote: torna l'appuntamento con Woman on Bike, Gravel e la Gran Fondo di Riccione

L'appuntamento primaverile tra i più graditi da parte degli appassionati delle due ruote è pronto a travolgere la città: domenica 24 marzo, infatti, torna la Gran Fondo Città di Riccione, giunta quest’anno alla 21° Edizione.

La Gran Fondo è un evento di particolare rilievo sportivo che prenderà il via alle 8:00 da Viale Ceccarini (ritrovo ore 7:00), per poi spostarsi e attraversare alcuni tra i più bei borghi delle colline di Romagna, Marche e Repubblica di San Marino per concludersi nuovamente nella città di Riccione.

La Gran Fondo è una gara ciclo amatoriale caratterizzata da un percorso di 99,3 chilometri con un dislivello di 1.560 metri. Al di là dell’aspetto sportivo, la manifestazione sportiva si distingue per i servizi collaterali pensati per le famiglie che accompagnano i partecipanti, diventando un motivo di condivisione e aggregazione per tutti.

Ma non è tutto. I festeggiamenti avranno inizio a partire dalle ore 15:00 di sabato 23 marzo; Piazzale Ceccarini, ospiterà il villaggio della "Gran" manifestazione sportiva, dove verrà allestito anche un’area espositiva per le aziende leader nel settore ciclistico della fornitura di materiale tecnico. Spazio anche ai più piccoli; alle ore 15:00 è in programma anche la gimkana per ragazzi dai 5 ai 12 anni (ritrovo a partire dalle ore 14:00). Nella medesima giornata (dalle ore 13:00) si svolgeranno anche la pedalata Gravel e la “Women on Bike” (ritrovo dalle ore 14:00) con madrina Stefania Andriola, volto ormai familiare delle reti Mediaset con quasi 80mila follower su Instagram. Spazio anche all'intrattenimento musicale e spettacoli oer una giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria.