La grande lirica protagonista a castello Benelli, da Mozart al Verismo

La grande musica lirica risuonerà fra le stanze e gli affreschi di Castello Benelli: domenica 24 settembre la dimora ottocentesca ispirata a un castello medievale costruito sui resti di una villa romana che sorge lungo il litorale di Igea Marina, nella campagna a due passi dal mare di Rimini, ospiterà due suggestive esibizioni degli allievi di Monica Boschetti, soprano e docente del master dell’Accademia N.O.T.A. Music di Igea Marina. Alle 18.00 e alle 20.00 i cantanti lirici si esibiranno per i visitatori eseguendo le più belle arie del repertorio lirico, da Mozart al verismo, riempiendo l’aria di Castello Benelli di grandi emozioni in musica.

Dopo le suggestive aperture estive che hanno riconsegnato al pubblico la dimora ottocentesca dopo oltre un secolo di chiusura, Castello Benelli riapre le proprie porte per un nuovo momento ricco di emozioni: la dimora eretta a Bordonchio dal Conte Pietro Spina (e oggi riportato agli antichi splendori dall’impegno della famiglia Benelli che lo custodisce dal 1917) accenderà i propri riflettori per accogliere le potenti ed eleganti voci degli allievi del Master organizzato dall’Accademia N.O.T.A. Music e condotto dalla soprano Monica Boschetti. L’Accademia, che ha sede a Igea Marina, rappresenta un’eccellenza di primo piano per il mondo della musica lirica: riconosciuta nel registro delle scuole di Musica dell’Emilia-Romagna, N.O.T.A. Music è sede di percorsi di alto perfezionamento per cantanti lirici ed esperti della voce.

I visitatori potranno quindi scoprire l’affascinante dimora (biglietto a 10 euro, informazioni e prenotazioni su www.palazzoboncompagni.it) per poi godere, come antichi castellani, del canto di grandi artisti: “L’arte è sempre stata di casa a Castello Benelli - afferma l’ing. Paola Pizzighini Benelli, Amministratore Unico di Magnolia SRL, società proprietaria del Castello e di Palazzo Boncompagni a Bologna –, come dimostrano gli affreschi della tradizione classica e rinascimentale che ornano tutte le stanze, oggetto di un lungo restauro e restituiti al pubblico, così come la musica che, dalla nascita del Castello ha sempre risuonato nelle volte e nei giardini. Dopo le aperture straordinarie, impreziosite dal violino di Isabella Bui, la musica sarà nuovamente protagonista e siamo orgogliosi di ospitare i migliori allievi di un’accademia così prestigiosa: per il territorio è fondamentale che le diverse eccellenze collaborino e diano vita a sinergie virtuose”.