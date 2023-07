Appuntamento con "GustaBorgo" e i sapori del territorio, tra degustazioni, fuochi d'artificio, mercatini, musica

La cittadina di Montefiore Conca si trasforma nel regno di tutti i buongustai. Infatti, da venerdì 7 a domenica 9 luglio si nrinnova l'appuntamento con "GustaBorgo", per un fine settimana all'insegna dei sapori del territorio.

Si tratta di un progetto che vede il Comune di San Leo come ente capofila e che coinvolge anche la Repubblica di San Marino e i Comuni di Coriano, Verucchio e Montefiore Conca. A rotazione, gli eventi targati “GustaBorgo” faranno tappa in ciascuna delle realtà che hanno dato vita a questa nuova sinergia, proponendo di volta in volta esperienze specifiche e mettendo al centro la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Montefiore Conca diventa così il luogo ideale per celebrare la riscoperta delle tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, in uno scenario da favola con la splendida Rocca malatestiana che fungerà da punto di osservazione privilegiato per ammirare lo spettacolo dei fuochi d'artificio che infiammerà il cielo della Romagna in occasione della Notte Rosa.

Venerdì 7 luglio la manifestazione entrerà nel vivo a partire dalle ore 20:00 nella cornice dell'Arena Raciti con la "Festa Anni '90" tra mercatini, street food e musica (ingresso gratuito). Alle 18.45 gli appassionati di attività all'aria aperta potranno cimentarsi nel suggestivo trekking al tramonto attraverso il paesaggio castanicolo di Montefiore Conca.

Proseguendo, sabato 8 luglio appuntamento sulla terrazza della Rocca malatestiana con una degustazione di prodotti tipici (prenotazione obbligatoria).

Domenica 9 luglio motori e buona tavola daranno vita ad un connubio perfetto con l'incontro "Motogastronomico" promosso da I Girandulon ad Muntfior e Scuderia Automobilistica Morcianese con pertura delle iscrizioni alle ore 8:30. A seguire, alle ore10:30 prenderà il via tour attraverso le colline di Romagna e Marche che culminerà con il pranzo presso la Locanda "Il Grillo". In programma aperture straordinarie della Rocca dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Alle 21:00, nell'Arena Raciti, gran finale con "Don Giovanni", dramma giocoso in due atti (ingresso gratuito).