Bellaria, tutto pronto per “Il Gusto del Porto”

Nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 settembre, si terrà l’attesissima festa a Bellaria Igea Marina dedicata al mare e ai suoi sapori.

“Il Gusto del Porto” per due serate a partire dalle ore 19:00, riporterà per le vie del porto canale di Bellaria Igea Marina tante specialità di pesce della tradizione culinaria romagnola. La proposta sarà inoltre arricchita anche dai menù alla carta e gli aperitivi delle attività e ristoranti limitrofi. Gli ospiti potranno vivere l’atmosfera del porto canale, in unpercorso gastronomico alla scoperta della cucina marinaresca e dei prodotti del mar Adriatico, accompagnati dalla musica dei diversi punti spettacolo presso i quali si esibiranno: il dj Andrea Mattei di Radio M2O; Benji Soul Trio; Darma Trio; Manuela Evelyn Priolijazz quartet; Monia Angeli e Stefano Nanni; Tacaband; Scariolanti e l’Orchestra giovanile InArte diretta da Ilaria Mazzotti.

Sabato 3 settembre alle ore 16:00, sempre a partire dal porto canale su via Rubicone, salperà la Dream Boat per la sua festa di chiusura.

Dopo una stagione di aperitivi itineranti e dj set che hanno fatto ballare e divertire tutta la costa di Bellaria Igea Marina, come una grande discoteca sul mare, la motonave festeggerà la sua ultima uscita per l’estate 2022 con ingressi al prezzo di 10€.