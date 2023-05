Weekend fiorito con "Hello Spring", la città si tinge di colori e profumi tra piante, fiori e artigianato artistico

Sabato 27 e domenica 28 maggio Misano Adriatico diventerà un’oasi di bellezza con “Hello Spring”. Da Piazzale Roma fino a Piazza della Repubblica, lungo Viale della Repubblica, Viale dei Platani e Via Emilia, si potranno trovare piante, fiori e artigianato artistico di alta qualità.

La manifestazione, alla prima edizione, è promossa e organizzata dalla Sunrise Management con il patrocinio e il supporto del Comune di Misano Adriatico.

Saranno presenti delle aree di vendita con prodotti che rappresentano le differenti Regioni: saponi, tovagliati, lavanda, accessori moda ed una grande tavolozza di colori con tutte le spezie e the.

È previsto anche un importante momento di incontro culturale con la partecipazione di un gruppo di operatori francesi, presenti da oltre 12 anni in Italia, che porteranno i loro profumi e colori.

Durante le due giornate ci sarà un’area dedicata allo street food, mentre artisti di strada coinvolgeranno grandi e piccini con spettacoli di magia, bolle di sapone, trampoli led, truccabimbi e tanto altro ancora.

Sabato 27 maggio ci sarà anche un altro importante appuntamento. A Misano World Circuit torna l’Aprilia All Stars, la grande festa annuale dei fans di Aprilia. Sono attesi migliaia di appassionati che, quest’anno, verranno a testimoniare non solo il loro amore per Aprilia, la sua storia, le sue moto e i piloti ma anche la vicinanza a un territorio caro a tutti gli amanti del motorsport, così duramente colpito durante l'alluvione del 16 maggio. Il Gruppo Piaggio e Aprilia devolveranno alla Protezione Civile, un contributo per ogni partecipante ad Aprilia All Stars 2023.

In programma nel weekend anche “Note a Primavera 2023”, rassegna di eventi a cura del Centro Musicale Vivaldi, in programma al Cinema Teatro Astra. Venerdì 26 maggio, alle ore 21:00, è in programma “La leggenda di Novecento”, un omaggio al celebre monologo di Alessandro Baricco tra musica, parole e immagini.

Sabato 27 maggio, sempre alle 21:00, sarà la volta di Fuori dal Centro, esibizione degli allievi e insegnanti dei corsi di chitarra classica, pianoforte, violino e violoncello.

Domenica 28 maggio, alle 19:00, ci sarà l’evento conclusivo “From the Movies”, un’esibizione tra classico e moderno, ispirata alla musica resa celebre dal cinema, che coinvolgerà tutte le classi della scuola di musica.