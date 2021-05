I Fast Animals and Slow Kid fanno tappa in spiaggia

I Fast Animals and Slow Kid, la band perugina, ha definito le prime date del suo tour “Dammi più tempo”, prodotto da Vivo Concerti. LA Band partito da Milano dopo Firenze (25 giugno), Roma (30 giugno), Collegno (5 luglio) e Bologna (7 luglio), il 9 luglio farà tappa anche in Romagna al Beky Bay a Bellaria Igea Marina. Dammi più tempo sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band - che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale – in un’inedita versione acustica. I Fask ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani. Lo faranno in acustico, in un live che li porterà vicini al proprio pubblico, che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto, iniziato dieci anni fa con Cavalli, fino ad arrivare a Cosa ci direbbe e destinato ad andare ancora molto lontano.

A inaugurare il countdown verso il tour estivo, l’omonimo documentario “Dammi più tempo", in 5 puntate prodotto da Show Reel Factory e in uscita ogni giovedì a partire dal 27 maggio sul canale YouTube dei Fast animals and slow kids. In ciascun episodio, i Fask si raccontano nella loro Perugia, ripercorrendo i loro primi dieci anni di carriera ed eseguono, da ciascuno dei loro dischi, un brano in versione acustica, così come accadrà durante il tour "Dammi piùtempo".