I giochi di luce e la cultura pop nelle opere di Marco Lodola in mostra a Rimini

Dal 27 febbraio al 3 aprile 2022 Le Befane Shopping Centre di Rimini ospita la grande arte contemporanea internazionale con le creazioni di Marco Lodola, artista italiano conosciuto in tutto il mondo che gioca, nei suoi lavori, con la cultura pop e la luce.?

La mostra è stata inaugurata il 26 febbraio 2022 alla presenza di Valentina Villa, Marketing Manager Le Befane Shopping Centre; Mattia Morolli, Assessore al Comune di Rimini; Sabrina Marchetti, Presidente Crescere Insieme OdV. Su richiesta dell'artista, al termine dell'inaugurazione, le sculture luminose sono state spente per un minuto come segno contro la guerra. La mostra è un'occasione unica per ammirare da vicino capolavori di arte contemporanea che escono da luoghi deputati - musei, chiese, palazzi antichi - per entrare in uno spazio diverso e presentarsi al pubblico coinvolgendolo in una nuova esperienza estetica sorprendente e inattesa. L'evento, promosso e organizzato grazie alla Direzione de Le Befane Shopping Centre, è realizzato in collaborazione con Galleria Glance Arte di Forlì, Avangart Arte, Saser trasporti Pavia e si avvale del patrocinio del Comune di Rimini. Saranno in totale 23 le installazioni di Lodola all'interno de Le Befane Shopping Centre: 8 opere luminose in piazza Zara, mentre altre 15 verranno posizionate nelle vetrine dei negozi del centro commerciale riminese. Cinque le realizzazioni site specific create per l'occasione che, all'insegna della solidarietà, saranno poi donate dall'artista e messe all'asta su eBay. Ogni settimana verrà battuta una delle cinque opere. Base d'asta: 2000 Euro. Il ricavato verrà devoluto all'Associazione Crescere Insieme OdV. Cinque opere che rappresentano un omaggio a Rimini e che raffigurano il rinoceronte felliniano de "E la nave va", il Ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Castel Sismondo e, infine, il bacio tra Paolo e Francesca, infelici amanti eternati da Dante Alighieri nel canto V dell'Inferno.