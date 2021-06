I Giovedì d’Autore, 5 incontri con l’autore al Parco

Prezzo non disponibile

Dopo il successo di pubblico dell’edizione 2020, il 15 luglio alle ore 20,45 torna al Parco del Mulino Sapignoli a Poggio Torriana la rassegna di incontri con l’autore “I Giovedì d’Autore”. Per il secondo anno consecutivo sarà possibile ascoltare autori ed autrici alle prese con la presentazione delle loro ultime “fatiche letterarie” accompagnati da giovani del territorio in veste di interlocutori e moderatori. Il progetto, ideato e sostenuto dall’ Assessorato ai Giovani del Comune di Poggio Torriana, con la collaborazione degli Amici del Mulino Sapignoli, che garantiranno l'apertura del museo per le visite e la promozione dell'associazione Oradaria, prevede cinque serate con ingresso gratuito e inizio previsto alle ore 20.45.



Programma: 15/07 Jennifer Guerra “Il corpo elettrico”; 22/07 Michele Marziani “La cena dei coscritti”; 29/07 Paolo Turroni “Cesena criminale”; 05/08 Lorena Bianchi “Il viaggio non è privo di ombre”; 26/08 Andrea Antonioli “Due mondi e una rosa per Anita”.