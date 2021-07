"I profumi di Madame Walberg" all'Arena Lido

Una commedia raffinata in cui il vero protagonista è il senso dell'olfatto. Sabato 31 luglio alle 21.30 sul grande schermo di Arena Lido (darsena di Rimini) "I profumi di Madame Walberg" (di Gregory Magne, durata 100 min, 2021).Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Madame Walberg una cliente capricciosa e "naso" reputato nel mondo dei profumi di lusso. Contro ogni logica, Anne e Guillaume finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro. Non viene richiesto green pass o tampone; gli ampi spazi all’aperto di Arena Lido permettono il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti Covid19; si accede all'Arena indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere; all'interno dell'Arena è disponibile gel disinfettante per le mani.

