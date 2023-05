I ragazzi delle scuole mettono in mostra la propria unicità e diversità come "Pezzi Unici"

A partire da lunedì 8 e fino a sabato 13 maggio, il Castello degli Agolanti ospiterà all'interno dei propri spazi la mostra finale del progetto Pezzi unici, composta dalle opere e dai lavori realizzati durante l’anno scolastico dagli alunni dell’Istituto Comprensivo "G. Zavalloni", in collaborazione con gli educatori e i ragazzi dell’Associazione Cuore 21.

Nel corso dell’anno scolastico, Cuore 21 ha svolto laboratori espressivi sul tema della diversità umana per scoprire e valorizzare l’unicità e le abilità di ciascun individuo insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia "Bertazzoni", delle classi quinte della Scuola Primaria e con le classi della Scuola Secondaria di primo grado "Fratelli Cervi". A questa importante iniziativa patrocinata dal Comune di Riccione e finanziata dai Piani di zona per la salute e il benessere sociale si è aggiunto un progetto di fotografia emozionale, Il ritratto fotografico, volto a sviluppare l’apprendimento dell’arte della fotografia attraverso la pratica di scatti fotografici in un set appositamente allestito a scuola.

Dopo un’introduzione alla storia del ritratto e della fotografia, gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado Fratelli Cervi hanno partecipato attivamente all’iniziativa per apprendere le tecniche del ritratto e riconoscere le sensazioni che si provano nel trovarsi davanti all’obiettivo, con l’intento di comprendere l’importanza della relazione e dell’accettazione di sé nel rapporto unico che si instaura tra chi scatta la fotografia e chi viene fotografato, dove le emozioni diventano protagoniste per essere cristallizzate in uno scatto che ritrae un momento particolare della vita. Il progetto ruota intorno alla foto ritratto scattata a ciascun alunno, dalla quale ognuno ha poi ricreato il proprio dipinto avatar: le opere realizzate saranno esposte l’una accanto all’altra, all’interno della mostra Pezzi unici, per cogliere la trasformazione delle fotografie in lavori in stile pop art, ispirati a Andy Warhol, a Roy Lichtentein e ad altri celebri esponenti del movimento artistico legato all’immaginario collettivo.