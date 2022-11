Appuntamento a teatro per ricordare la strage di Ustica

Il programma teatrale dell’Auditorium della Fiera di Morciano dà appuntamento sabato 26 novembre con "I-Tigi Racconto per Ustica", l’opera di Daniele Del Giudice e Marco Paolini portata in scena da Maurizio Santamaria insieme a Sara Ninfali e con l’accompagnamento musicale di Gabriele Pedrazzi.



Un aereo della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo il 27 giugno 1980 precipita senza allarmi a nord dell’isola di Ustica con a bordo 81 persone. Inizialmente si pensò ad una bomba, poi ad un missile, poi si fecero tante altre ipotesi. Dopo 42 lunghissimi anni, appelli in giudizio, decine di perizie, sparizioni di documenti e morti sospette, ciò che accadde quella sera resta ancora oggi un mistero.



L’opera di Daniele Del Giudice e Marco Paolini risale alla fine degli anni novanta quando il calvario di indagini, inchieste giudiziarie e commissioni parlamentari culminò nella sentenza depositata dal giudice Rosario Priore che rinviò a giudizio 48 imputati con l'accusa di aver occultato in vario modo la verità ed aprì un procedimento contro ignoti per aver volontariamente determinato la caduta dell'aereo.



Una serata che per Morciano assume un significato ancor più profondo in ricordo di, il concittadino che perse la vita in quella tragedia.