Con "Icaro Caduto", cala il sipario sulla rassegna di teatro contemporaneo di Novafeltria

Giunge all’ultimo appuntamento al Teatro Sociale di Novafeltria la Stagione Teatrale 2023/2024 con l’ultima proposta della rassegna di teatro contemporaneo Nuova Fa-bu-la, spettacoli che attraverso il linguaggio delle arti sceniche, ci raccontano del nostro presente. In scena giovedì 4 aprile alle (ore 21:00) Icaro Caduto, di e con Gaetano Colella, regia di Enrico Messina.

La storia è nota: Icaro precipita in mare dopo essere fuggito con suo padre Dedalo dal labirinto, a Creta. Le ali artificiali si sfaldano non appena il giovane si avvicina al sole. Il padre disperato, dopo averlo cercato a lungo, si rifugia in Sicilia. Icaro Caduto racconta tutto quello che segue la funesta caduta di Icaro: il ragazzino, dopo lo schianto in mare, non muore. Un pescatore lo raccoglie e lo porta a casa da sua moglie. Qui cresce Icaro, redivivo, in una famiglia pugliese che lo osserva, lo nutre, lo accudisce. Intorno a lui pullula un villaggio di gente curiosa di vedere da vicino com’è fatto un angelo caduto dal cielo. Il suo corpo porta i segni dello schianto, ma la sua memoria è ancora fresca. Che fine ha fatto sua madre che ogni giorno alle porte del labirinto pregava Minosse che gli restituisse il figlio? E dov’è adesso suo padre, il geniale Dedalo che da sempre ha preferito dedicarsi alle sue invenzioni invece che a suo figlio? Icaro non ha dubbi: non appena riuscirà a camminare raggiungerà la Sicilia e cercherà suo padre. Icaro Caduto racconta una storia senza tempo: il complesso, delicato e meraviglioso rapporto che lega un figlio a un padre.

Icaro Caduto, con Gaetano Colella, regia Enrico Messina, testo Gaetano Colella, produzione ArmamaxaTeatro/ PagineBiancheTeatro.

Gaetano Colella autore e attore in teatro con Emma Dante, Claudio Morganti, Valter Malosti, Mimmo Borrelli, Elena Bucci, Marco Sgrosso. È anche attore e sceneggiatore per il cinema, la TV e la radio. Fra i vari riconoscimenti ricordiamo il Premio Scenario (con Gianfranco Berardi) per il teatro e il Premio Solinas per la TV. Con questo spettacolo ha colpito critica e pubblico per la generosità e la densità dell’interpretazione.

A seguire dialogo con l’autore nel Foyer Fiorito, spazio per trattenersi prima o dopo gli spettacoli, piccolo caffè con un angolo libreria composto da titoli di libri legati allo spettacolo in programma a cura delle libraie di Gigaboom, e dove è ancora possibile visitare la mostra θ?ατρον (Teatro), di Dorin Mihai un viaggio al di là delle fotografie di scena.

Stagione teatrale 2023/24 Nuova Fa-bu-la, a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani, Teatro Patalò. Progetto realizzato in collaborazione con ATER Fondazione, con il contributo del Comune di Novafeltria e della Regione E-R