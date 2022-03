“Il ballo” la storia del liscio sul palco dell’Auditorium della Fiera

Domenica 6 marzo, 21.15, all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna Maria Pia Timo insieme all’Orchestra Mirko Casadei portano in scena “Il ballo”. Lo spettacolo rientra negli appuntamenti della stagione teatrale 2022 dell’Auditorium della Fiera a cura di ATER Fondazione.

In seguito all’indisponibilità di Ivano Marescotti lo spettacolo Il Ballo viene proposto in una nuova formula, nata dall’incontro tra l’Orchestra Mirko Casadei, erede della famosa dinastia musicale e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile.

Il Ballo porta in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni, attraverso quello di coppia, dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi, poi nell’Italia del dopoguerra di Secondo Casadei, passando per i successi nazionali di Raoul, fino alle discoteche ancora semichiuse del presente.

Uno spettacolo che vuole raccontare, attraverso i cambiamenti del ballo, in maniera solare la terra di Romagna, tra le cartoline alla “Ciao Mare” della riviera e il lato umoristico del divertimentificio full optional di oggi, celebrando un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto la voglia di ballare e di allegria del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta.



Il prossimo appuntamento è domenica 13 marzo con il Punk da Balera degli Extraliscio. I biglietti sono acquistabili all’Auditorium il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Prevendita on line www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket. Prenotazioni via e-mail scrivendo all’indirizzo morciano@ater.emr.it I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.