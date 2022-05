Il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022 fa tappa a Rimini nel weekend dal 9 all’11 settembre. La prima tappa della “4 Edizione del GP città di Caorle”, organizzata dal Circolo Nautico Marina 4 sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica - CONI, prenderà il via nel week-end di venerdì 27 - domenica 29 maggio a Caorle (Venezia) nello specchio d'acqua antistante il Villaggio San Francesco.

Dopo Caorle, le tappe successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).

Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei rider, sono oltre 200 gli iscritti, manifestando ancora una volta sincera passione per questo sport. Un’adesione che fa prevedere un nuovo successo di pubblico e partecipazione.

Le categorie previste sono: Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski, F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l'Endurance, F1 Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yahama Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe aperta ai piloti maggiorenni.

Grande crescita si registra anche per il Campionato Femminile, fortemente voluto dalla Commissione Moto d’Acqua in accordo con il Consiglio Federale, che inizialmente contava solo 4 atlete, mentre quest’anno ha raggiunto il numero di 15 iscritte.

Tra i piloti in gara, saranno presenti i campioni italiani ed internazionali, fra i quali i vincitori del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2021:

Roberto Mariani, pilota Free Style, campione italiano ed europeo in carica e numero uno nel Ranking Mondiale; Michele Cadei per l'Endurance F1 Run; Michele Marras per l'Endurance F2 Run. AMA (Trofeo FIM); Manuel Reggiani per la Runabout F1; Pierpaolo Terreo per la Runabout F1 Veterans (Trofeo FIM); Davide Di Maio per la Runabout F2; Alessandro Fracasso per la Runabout F4 e per la Runabout F4 Novice; Sara Nucera per la Runabout F4 Femminile; Daniele Piscaglia per la Ski F1; Andreas Reiter per la Ski F1 Veterans; Giuseppe Donà per la Ski F2; Andrea Bergamo per la Ski Open; Carolina Vernata per la Spark Giovanile 12-14 anni; infine, Davide Pontecorvo per la Spark Giovanile 15-18 anni.