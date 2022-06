Il cibo e salute camminano insieme, ciò che mangi determina il tuo benessere

Sapere cosa mangiamo è fondamentale per il nostro benessere e per la nostra salute per questo motivo non bisogna sottovalutare le nostre scelte a tavola, che prendiamo ogni giorno, più volte al giorno e per tutta la nostra vita, perché ci troviamo a prendere decisioni non solo sul semplice pasto da consumare ma anche sulla nostra salute.