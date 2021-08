Il concerto del compositore e musicista portoghese Jorge da Rocha chiude Artisti in piazza

Il festival di Artisti in Piazza di Pennabilli si conclude con tre eventi all’insegna del teatro. Mercoledì 18 agosto appuntamento con la Compagnia Rasoterra. Alle 21.30 in Piazza Montefeltro, la compagnia Alice Roma e Damiano Fumagalli presenta lo spettacolo di circo contemporaneo Happiness che regalerà al pubblico un momento di riflessioni sulla felicità, quella che cerchiamo per tutta la vita, senza mai raggiungerla, pur essendo forse dietro l’angolo.?

Un momento di leggerezza, ma anche di riflessione su come divertirsi nella vita, che parte da una domanda ben precisa: come trovare l'equilibrio fra l'accontentarsi di ciò che si ha e il perseguire i propri sogni? Happiness offre un'opportunità per accorgersi che si può cambiare.?

Venerdì 20 e sabato 21 agosto alle 21.30 in Anfiteatro è la volta della compagnia catalana Trukitrek e del musicista e compositore portoghese Jorge da Rocha, che insieme stanno collaborando alla realizzazione di una nuova produzione teatrale, Clic. La compagnia, nata nel 1998 e specializzata in teatro di figura, combina il teatro gestuale con il mondo dei burattini. Quest’anno è ospite della rassegna di Artisti in Piazza grazie al programma PICE promosso da Acción Cultural Española, che sostiene l'internazionalizzazione della cultura spagnola e presente con una serata di approfondimento sulla nuova produzione ancora work in progress. I Trukitrek guideranno i presenti dietro le quinte del processo creativo che sta alla base di Clic, prossimamente in scena. Grazie all'accompagnamento di video, agli oggetti di scena e al racconto della regia assisteremo alla costruzione da zero di uno spettacolo, della scena e dei suoi protagonisti.

A chiudere la serata il concerto di Jorge da Rocha, autore della colonna sonora di Clic che sarà trasmesso in diretta su CFR – Cosmic Fringe Radio, web radio ufficiale di Artisti in Piazza.



Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l'estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma, nonché le dirette live dei concerti del Festival.