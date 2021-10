Il documentario “Lucus a Lucendo” al Tiberio con i registi in sala

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita Martedì 12 ottobre alle ore 21, al cinema Tiberio di Rimini sarà proiettato il documentario "Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi" di Alessandra Lancelotti ed Enrico Masi. Biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00.

Dopo l’ottimo debutto mondiale all’ultimo Torino Film Festival Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi arriva al Cinema Tiberio, per una serata evento accompagnato in sala dai due registi Alessandra Lancelotti ed Enrico Masi che dialogheranno con Gianfranco Miro Gori.

Tra il genere biografico e creativo, il documentario è l’incontro delle diverse traiettorie di vita, di tempo e di espressione artistica di Carlo Levi, personalità angolare del Novecento italiano ed europeo. Un uomo che ha che contributo alla complessa storia d’Italia tra il fascismo e il dopoguerra.

L’autore mondialmente noto per il suo capolavoro, il romanzo sul confino politico Cristo si è fermato a Eboli (da cui anche la trasposizione filmica di Francesco Rosi del 1979), e di altri importanti testi narrativi e saggistici. Il creatore di un’opera pittorica intensa e riconosciuta. Il propulsore di un lascito etico e politico lucido, ispirante, sorprendentemente attuale.

Scrittore, pittore, medico, uomo politico per passione condannato al confino per antifascismo, antropologo e poeta per vocazione: il film interroga queste diverse tensioni, e un florilegio di temi leviani per niente superati, e urgenti: il significato della libertà, l’idolatria del potere, le retoriche della propaganda. E la stupenda scoperta dell’altro, la sua antropologia nel Mezzogiorno dei poveri, dei contadini, delle classi subalterne. Che significò per lui e per la nostra cultura una straordinaria scoperta di sé. Un fuoco di pensiero critico e di umanità.



