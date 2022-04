Il documentario “Tutankhamon. L’ultima mostra” al Tiberio

Da lunedì 9 a mercoledì 11 maggio un nuovo appuntamento al cinema Tiberio di Rimini con La grande arte al cinema con il documentario “Tutankhamon. L’ultima mostra” di Ernesto Pagano. Proiezioni lunedì ore 17, martedì ore 21, mercoledì ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8.



Per la prima volta gli spettatori cinematografici avranno così l’opportunità di incontrare il faraone, rivivendo sul grande schermo quei momenti unici e seguendo in esclusiva lo spostamento di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon per la più grande mostra internazionale mai dedicata al Golden Boy che il fotografo Sandro Vannini ha seguito in esclusiva mondiale: l’ultima mostra in assoluto dedicata al tesoro perché per volere del governo egiziano ora questo patrimonio immenso diverrà inamovibile e potrà essere visitato solo nella sua sede del Cairo.