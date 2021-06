Il film “Maternal” per la rassegna Fice “Accadde domani”

Il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) propone il secondo appuntamento della rassegna Accadde Domani promossa da FICE Emilia Romagna e dedicata al cinema italiano: sullo schermo martedì 8 giugno alle ore 21 e mercoledì 9 giugno alle ore 17 e alle ore 21 il film Maternal, opera prima di Maura Delpero con Lydia Liberman, Renata Palminiello e Denise Carrizo. Buenos Aires. Lu e Fati sono madri adolescenti che vivono in una casa famiglia religiosa “hogar(-es)”. Gli hogar(-es) sono meritevoli istituzioni religiose a Buenos Aires che accolgono giovani donne sole coi loro bambini, dalle condizioni di vita altrimenti incerte e stentate. Qui trovano convivenza con altre mamme e con le suore, un rifugio, una forma di focolare (hogar). Dall’Italia arriva Suor Paola, in procinto di prendere i voti perpetui. L’incontro tra le tre donne e il loro rapporto con la maternità scateneranno reazioni inaspettate. Adolescenze strappate bruscamente al flusso naturale della crescita, donne che sono ancora ragazze e già madri. La regista Maura Delpero parte da qui, dalla resa quasi documentaristica di questo contrasto, per arrivare a esplorarlo a un livello quasi sensoriale. L’idea è quella di rappresentare un luogo in cui convivano oggetti, sensazioni e persino odori apparentemente inconciliabili tra loro. Ma calando la realtà scissa e schizofrenica di queste ragazze madri nel contesto di un convento di suore, l’ossimoro si sposta su un livello ulteriore: da un lato si trovano le ragazze inadeguate a essere madri, dall’altro le donne che hanno scelto di non diventarlo, benché nel caso di Paola la volontà recondita sembri affermare tutt’altro. Biglietti interi € 7.00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...