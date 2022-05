“Il filo dei ricordi” in scena a Rimini il disagio creato dall’Alzheimer

Martedì 24 maggio, ore 21, al Teatro degli Atti Rimini, l’associazione Una Goccia per il Mondo mette in scena “Il filo dei ricordi” regia e coreografie di Elena Ronchetti, con Corinne Catalano e Marco Magnani. Lo spettacolo pone l'attenzione sul disagio che malattie come le demenze e l’Alzheimer creano, e sulle difficoltà che i caregivers sono costretti ad affrontare con i propri familiari, in una solitudine spesso disarmante. Lo spettacolo tenta di dare una risposta sia di carattere narrativo/letterario che di carattere spirituale, all’esperienza della malattia con molteplici punti di vista. Lo spettatore avrà quindi la possibilità di porsi delle domande che potrebbero rivelarsi a volte anche scomode.



Per info e prenotazione: tel. 3338553078 segreteria.goccia@gmail.com