Il grande cinema al Tiberio con “I profumi di Madame Walberg” e “Walk With Me”

Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio al cinema Tiberio di Rimini è in programma, per la rassegna Meglio al Cinema, il film “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern e Sergi López. Proiezioni ore 21, giovedì, sabato e domenica anche alle ore 17, le proiezioni di giovedì 17 febbraio alle ore 17 e alle ore 21 sono in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti posto unico € 5,00,

Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Il suo reddito, fluttuante come la sua vita, è appeso a un filo e gli restano solo tre punti per non perdere la patente. Il suo capo preferisce assegnare vetture di lusso a conduttori che non rischiano di vedersi sospendere la licenza di guida da un momento all’altro. Ma un giorno, come una sfida, gli affida madame Walberg, cliente capricciosa e ‘naso’ reputato nel mondo dei profumi di lusso. Anne Walberg è capace di avvertire ogni genere di odore e di ricostruire un profumo in funzione di opportunità industriali o economiche. Egocentrica e maniacale, non riesce a scoraggiare Guillaume, determinato a resistere. Così, contro ogni logica, Anne e Guillaume finiscono per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.

Martedì 22 febbraio (ore 17 e ore 21, biglietto posto unico € 5) è in programma, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, Walk With Me, il documentario di Mark Francis e Max Pugh, con la voce narrante di Benedict Cumberbatch. Il 22 gennaio scorso, il più grande Maestro zen, Thich Nhat Hanh è scomparso all’età di 95 anni. Per celebrare la sua vita e i suoi straordinari insegnamenti, viene riprogrammato il film che lo vedeva protagonista; un film incredibile, che ci insegna come riscoprire la vita e la bellezza che ci circonda.

Narrato dalla voce del candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch Walk With Me è un viaggio nel microcosmo della comunità monastica del maestro Zen Thich Nhat Hanh, che insegna l’antica arte della meditazione buddhista oggi nota come Mindfulness.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it