Il jazz protagonista a maggio a Riccione con Rossella Cappaddone e Walter Ricci in concerto

Torna in grande stile, in viale Ceccarini a Riccione, la rassegna live “Balena jazz” che, anche per il mese di maggio, propone alcuni appuntamenti di grande livello artistico.

Si parte martedì 17 maggio con il concerto di Rossella Cappadone nell’occasione accompagnata al piano da Simone Migani, al basso da Marcello Sutera (artista che ha collaborato con Cesare Cremonini, Mario Biondi, Karima, Serena Brancale e Dennis Chambers) e alle percussioni Luca Mattioni. Il live sarà un omaggio alle hit degli anni ’80, un rewind in chiave jazz dei grandi successi del secolo scorso.

Il 24 maggio altro evento clou con il grande Walter Ricci, pianista e cantante napoletano vincitore del Premio “Lamezia” di Roma.

Nato da una famiglia di musicisti, Ricci vanta prestigiosi featuring con il grande pianista e compositore francese Jean Pierre Comò, col gigante della chitarra Sylvain Luc e con l’artista albanese Eneda Tarifa.



Gran finale il 31 Maggio con la serata dedicata alle melodie degli anni 70, sempre mantecate in chiave jazz. Sul palco del Balena ancora una volta l’energia tonante di Rossella Cappadone accompagnata da Simone Migani, Marcello Sutera e Luca Mattioni.