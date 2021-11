Il mercatino delle Strenne apre gli appuntamenti natalizi di Coriano

Coriano si immerge nel clima delle festività natalizie. Primo appuntamento domenica prossima, 5 dicembre, con il Mercatino delle Strenne. Nella centrale via Garibaldi fin dal mattino le bancarelle di artigianato e oggettistica natalizia saranno a disposizione dei visitatori. Dalle ore 15 in piazza don Minzoni merenda e vin brulè in un padiglione riscaldato. La casetta di Babbo Natale permetterà a tutti i bambini di imbucare la loro letterina nell’apposita cassetta della posta. Alle ore 16,30 sarà acceso il grande albero di Natale e, in contemporanea, si illumineranno le stelle comete nelle frazioni di Mulazzano, Cerasolo, Cerasolo Ausa, Ospedaletto, S. Andrea in Besanigo e Passano. Dalle ore 17 aperitivi nel padiglione di piazza Don Minzoni con ricavato in beneficenza. Ingresso gratuito, ma si ricorda che nel padiglione sarà obbligatorio il green pass. Il Teatro CorTe si trasformerà per questa giornata in un museo dedicato a tutte le fiabe più famose e nella sala dedicata alla Bella Addormentata nel bosco, due addetti illustreranno i preziosi reperti conservati: abiti, gioielli, le corone di re e regina e il letto dove la principessa sta ancora dormendo. Durante il racconto la principessa si sveglierà e… (ingresso 5 euro, adulti 7 euro, gratuito fino a 3 anni. Prenotazioni al 329 9461660).

Domenica 12 dicembre sempre al Teatro CorTe alle ore 16,30 spettacolo-concerto per bambini: protagonisti saranno Cucuzzolo, uno gnomo speciale, e Alessandro, un musicista (Ingresso 5 euro, adulti 7 euro, gratuito fino a 3 anni. Prenotazioni al 329 9461660.



Mercoledì 15 dicembre il sindaco Domenica Spinelli alle ore 21 porgerà alla cittadinanza il saluto dell’Amministrazione comunale e gli auguri per le Feste. Richiesto, per chi sceglierà di partecipare in presenza, il green pass. Diretta sulla pagina facebook del Comune di Coriano. Martedì 21 dicembre concerto gospel a Teatro CorTe. Un appuntamento irrinunciabile dedicato ai tradizionali canti spirituali natalizi. Platea 17 euro, galleria 15 euro (prenotazioni al 329 9461660). Venerdi 24 dicembre, infine, vigilia di Natale è in programma “Aspettando Babbo Natale” con consegna dei doni direttamente ai bambini (per informazioni Pro Loco di Coriano 0541 656255 oppure 338 6145177).