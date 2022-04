Il Parco degli Artisti festeggia la Festa dei Lavoratori con Aquilonisti, writers, mercatini e tanta musica

Per la prima volta la Festa dei Lavoratori si festeggia anche il Parco degli Artisti di Rimini: il nuovo polo culturale e ricreativo nato nel 2021 a Vergiano, in Via Marecchiese 387 nell’area Ex Tiro a Volo, realizzato a opera dell’Associazione Sorridolibero capitanata dal cantautore Sergio Casabianca e con il sostegno con il Comune di Rimini.

La festa si svolgerà il 1 maggio, con ingresso gratuito, dalle 10.00 alle 22.00, e vedrà in mattinata la partecipazione degli Aquilonisti del Club RiminiVola DLF, anche con laboratori per bambini, la presenza di Writers a decorare pannelli artistici, mercatini di artigianato locale, momenti di danza, e ovviamente tanta musica. Dalle 16.00 alle 22.00 si alterneranno infatti sul palco dello Spazio Spettacoli SGR sei band di generi musicali diversi: i Bar Mario con un tributo a Ligabue, Sergio Casabianca e le Gocce, gli Irol & KD Kali Black Family (rap), i Low Faro (psych dub), gli EOS Quartet e i Cumbia Poder (musica argentina).