Il pluripremiato "Nomadland" ad Arena Lido

Lunedì 30 agosto alle 21.15, il pluripremiato "Nomadland" torna sul grande schermo di Arena Lido nel penultimo appuntamento in programma nell'arena riminese. In seguito al collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (Frances McDormand) prepara il suo furgone e si mette in viaggio esplorando una vita al di fuori della società convenzionale come una nomade moderna. Terzo film della regista Chloé Zhao, Nomadland presenta i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il vasto paesaggio del West americano.

Regia Chloé Zhao, durata 108 min, anno 2020. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.