Il Siege Jazz Festival arriva alla Rocca Malatestiana di Montefiore

Dal 28 luglio al 6 agosto il grande Jazz risuona nella cornice dell'Arena Raciti, al cospetto della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca con la prima edizione di Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente. Una rassegna che mira a valicare i confini della Valconca, trasformando il borgo famoso per la sua Rocca nella cornice di eventi in grado di creare un ponte tra entroterra e Riviera, con l'obiettivo di intercettare il pubblico della costa, invitandolo a trascorrere piacevoli serate all'insegna della buona musica e dell'intrattenimento, in una location suggestiva. Sul palco dell'Arena Raciti si alterneranno artisti nazionali e internazionali, che con le loro note renderanno magica e indimenticabile l'atmosfera in uno dei Borghi più belli d'Italia. L'anteprima del Festival è in programma il 9 luglio, quando ad esibirsi sarà la pianista Rita Marcotulli, chiamata a darà ufficialmente il via al ricco cartellone di eventi estivi ai piedi della Rocca Malatestiana.

Di seguito invece le altre date: tutti i concerti si svolgeranno alle 21.15 nell'Arena Filippo Raciti (Montefiore Conca). Già partite le prevendite dei biglietti, disponibili sulla piattaforma Live Ticket: https://www.liveticket.it/siegejazzfestival#EventsTitleAnchor

28. uglio: Massimiliano Rocchetta Quartet - Special Guest Dave Weckl – Intelligente Naturali

29. Luglio: Stefania Tallini & Grabiel Grossi - Brasita - Special Guest Jaques Morelenbaum

30. Luglio: Bosso & Giuliani - Connection

31. Luglio: Gegè Telesforo 5Tet - Impossible Tour

1 Agosto: Manuela Evelyn Prioli Quartet - "Soul Divas in Jazz" - Special Guest Max Ionata

2 Agosto: Machine Head Quintet - Runaway

3 Agosto: Olivia Trummer Trio - For You

4 Agosto: Giacomo Uncini 4Tet

5 Agosto: Luca Aquino / Giovanni Guidi Duo

6 Agosto: Pasquale Stafano / Gianni Iorio - Mediterranean Tales

Non solo musica. Il Siege Jazz Festival sarà infatti accompagnato da quattro eventi dedicati alla divulgazione e alla cultura (ad ingresso gratuito, inizio 21.15) che si svolgeranno sempre nella cornice dell'Arena Raciti. Tra i protagonisti la criminologa Roberta Bruzzone, il giornalista e scrittore Mauro Valentini, l'astronauta Umberto Guidoni e il filosofo Umberto Galimberti. L’8 Luglio ci sarà la presentazione del libro “Favole da incubo” (Roberta Bruzzone, criminologa – Emanuela Valente, giornalista). Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per comprenderli e sconfiggerli. Solo attraverso un necessario e profondo cambiamento culturale sarà possibile mettere fine alla violenza di genere. Il 10 Luglio, presentazione del libro di Marina Conte “Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini”, narrazione di Mauro Valentini. Mauro Valentini e Marina Conte ripercorrono tutto quello che è accaduto nella tragica notte del 17 maggio 2015 in cui Marco, viene improvvisamente colpito da un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Con loro c’è tutta la famiglia di lei. Dal momento dello sparo al suo arrivo al posto di primo soccorso passeranno 110 interminabili minuti, un ritardo che determinerà la morte di Marco. Il “Caso Vannini” irrompe così sui giornali e nelle televisioni di tutta Italia. Troppe sono le cose che da subito non tornano. Il 15 Luglio, incontro con l’Astronauta Umberto Guidoni. Una serata dedicata alle meraviglie dello spazio raccontate dall’astronauta Umberto Guidoni. Introdurrà la serata il Presidente dell’Osservatorio “N.Copernico” di Saludecio, Gian Franco Lollino. Per tutta la serata sarà possibile accedere alla terrazza della Rocca e dedicarsi all’osservazione della Luna e non solo, insieme agli astrofili dell’Osservatorio “N.Copernico”. Il 23 Luglio, incontro con il Prof. Umberto Galimberti. Il noto Filosofo, accademico e psicoanalista affronterà diversi temi legati ai giovani e alle difficoltà che sono emerse a seguito della pandemia. Si parlerà di educazione, scuola e del delicato compito degli adulti nella crescita delle nuove generazioni come genitori, insegnanti e come società nel suo complesso. Un importante momento di analisi e confronto, insieme ad uno dei più grandi pensatori del nostro tempo.

https://siegejazzfestival.it/