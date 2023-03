Il gioco come strumento in famiglia: in biblioteca un pomeriggio tra attività ludiche ed incontri con l'esperto

Apertura pomeridiana straordinaria, sabato 25 marzo, per la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico. In programma un pomeriggio genitore – figlio, la scoperta dei giochi da tavolo e di come possono essere utilizzati in famiglia. L'evento è dedicato alle famiglie di ragazze e ragazzi dai 10 anni in su.

Il pomeriggio sarà strutturato in due parti. La prima sarà dedicata ai giochi da tavolo, insieme ai ragazzi dell'associazione "La Torre" di Morciano di Romagna e del centro giovani di Misano "Il Messicano".

Nella seconda parte, invece, la psicologa Alessandra Sanchioni sarà a disposizione dei genitori per dare consigli su come utilizzare al meglio questo strumento.



La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.