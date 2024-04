Inaugura a Villa Franceschi la mostra “The Ballad of Human Mutations”

Giovedì pomeriggio, alle 18, inaugura ufficialmente la mostra di Alice Babolin, in arte Aliteia, a Villa Franceschi, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Riccione, alla presenza delle autorità del Comune di Riccione e del Club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, promotore del progetto. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 aprile a ingresso libero e ha già all'attivo un ricco calendario di visite dedicate alle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

In occasione dell’opening saranno presenti anche la curatrice Alisia Viola e l'artista Aliteia che, insieme ai rappresentanti dell’associazione ACMT Rete, accompagneranno il pubblico in una visita guidata d’eccezione, all’interno di un percorso immersivo con l’integrazione di nuove opere site-specific e la contaminazione di svariate discipline che comunicano fra loro quali performance, fotografia, video e scultura.

All’interno di The Ballad of Human Mutations sarà possibile visitare la Sala Art Room, lo spazio creativo messo a disposizione degli studenti del liceo artistico “Volta-Fellini” dall’Amministrazione Comunale: un contenitore di esperienze artistiche in cui gli studenti sono liberi di ideare, sperimentare e realizzare progetti innovativi per mettere in rapporto il mondo dell'arte con le istanze del presente. Ispirati da The Ballad, gli studenti hanno realizzato il progetto artistico “Corpi mutanti”, una installazione di opere grafiche e pittoriche dei ragazzi del biennio del Liceo Artistico Volta-Fellini di Riccione, seguiti dai docenti Anna Pisani, Luigi Bonizzato, Annalisa Manfredi, grazie al coordinamento della professoressa Simona Andruccioli.

Dalle 18 si esibirà “The Blue Trio”, composto da giovani musicisti riccionesi: Oliver, il chitarrista e ideatore del gruppo, Luca bassista-polistrumentista e Giovanni, batterista jazz di soli 15 anni. Il trio spazierà dal jazz all'elettric-blues e il rock regalando un tappeto sonoro di ricerca.

L’opening è reso possibile grazie alla collaborazione delle realtà imprenditoriali del territorio che hanno fatto rete offrendo i propri servizi: per il food e beverage Ristorante Autentico, pasticceria Moderna, pasticceria Staccoli e Leardini Group. L’ospitalità è offerta da Hotel Darsena di Riccione.

The Ballad of Human Mutations è un progetto itinerante a cura di Alisia Viola e organizzato in partnership con ACMT-Rete per la Malattia di Charcot-Marie-Tooth. Aliteia porta nell’arte un progetto che, tramite la Charcot-Marie-Tooth - la più comune delle neuropatie ereditarie ma al contempo una patologia rara e poco conosciuta –, racconta un manifesto di corpi-non-conformi volto a integrare nuovi valori estetici nella società contemporanea. L'obiettivo del progetto è infatti quello di creare un mito rivoluzionario del diverso e del fragile a partire dal corpo: suscitare uno sguardo nuovo, capace di inglobare ogni forma di fragilità come fonte inesauribile di potenzialità e di autentica bellezza umana.

Tutte le info sulla mostra

Aliteia - The Ballad of Human Mutations

Mostra a cura di Alisia Viola

Dal 12 al 19 aprile 2024

Riccione Villa Franceschi, via Gorizia 2

in partnership con Club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta e

ACMT - Rete per la Malattia di Charcot-Marie-Tooth

con il patrocinio del Comune di Riccione

Grazie al contributo di Fim-Faos Industrie Meccaniche, Sol et Salus, Risorse SPA - Filiale di Rimini, ADP Food- L’angolo della piada, Essepi Plast.

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13. Venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero