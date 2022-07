Anita Garibaldi è l'eroina risorgimentale protagonista del volume curato da Marco Sassi

Anita Garibaldi è al centro del volume curato da Marco Sassi, che sarà presentato al parco La Serra Cento Fiori domenica 17 luglio alle 21.

Il libro, edito da Bookstone, è la riedizione dell’omonimo volume del 1905 di Sfinge (alias di Eugenia Codronchi Argeli), arricchito altre che da un saggio del curatore, dalla prefazione di Annita Garibaldi, diretta discendente della rivoluzionaria ottocentesca. Il volume venne scritto da una donna per le donne e l’intenzione era quella di proporre per la prima volta l’eroina del Risorgimento non solo come moglie di Garibaldi, ma come protagonista autonoma della storia. Un grande passo in avanti e una tappa importante per l’emancipazione femminile italiana.

Lo scritto di Sfinge, pubblicato nel dicembre 1905 sulle pagine delle rivista «Nuova antologia di lettere, scienze e arti», ebbe un grande e immediato successo – finalmente si tentava di descrivere l’eroina del Risorgimento come una figura a sé stante e non come il riflesso del grande e amatissimo compagno – ma poi il volume cadde nell’oblio.

Gli incontri con l’autore si tengono al parco de La Serra Cento Fiori, ai bordi del Parco XXV aprile.

Ulteriori informazioni a comunicazione@coopcentofiori.it – cell 339 5472580