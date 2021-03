Tour scientifico online per conoscere il Mar Adriatico

L'Associazione Umana Dimora di Rimini organizza per mercoledì 3 marzo alle ore 18.30 l’incontro online dal titolo “La in mezzo al mar ... tour scientifico alla scoperta del Nord Adriatico”. Ospite sarà la Dott.ssa Lucilla Capotondi, ricercatrice presso il CNR-ISMAR, che parlerà delle caratteristiche e peculiarità del mare Adriatico. L’appuntamento è su piattaforma zoom. Per informazioni: www.umanadimorarimini.it