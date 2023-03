Prosegue il ciclo di incontri con cui riflettere sui temi dell'infanzia e dell'educazione

"Infanzia, Presente!", torna al Centro Giovani di Cattolica nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo il secondo appuntamento del ciclo di conferenze e laboratori promossi dall’Amministrazione Comunale di Cattolica, a cura dei servizi educativi, per confrontarsi sui temi dell’educazione e dell’infanzia.

Momenti aperti a tutta la cittadinanza che prevedono la partecipazione di importanti pedagogisti il sabato mattina a cui vengono affiancate esperienze, giochi e laboratori per bambine e bambini la domenica pomeriggio.



"Le ricadute dell'arte" sarà il nuovo argomento al centro del dibattito che avrà come protagonista il pedagogista Francesco Caggio, direttore della rivista "Interventi educativi. Conversazioni sulla cura".

L'appuntamento è per sabato 18 marzo alle ore 10:00.

Verranno rilasciati attestati di partecipazione alla conferenza.





, dalle ore 16:30, spazio agli "Atelier creativi" per bambine e bambini, insieme ad Andrea Graf ed a cura del "Laboratorio di educazione all’immagine", nei locali di Piazza della Repubblica, 15.In particolare, le attività previste saranno: Tingere il sale per creare quadri colorati (con elaborati da portare a casa); paesaggi in scatola (gioco con materiali naturali, lavoro effimero); light box (giocare con la luce, lavoro effimero).