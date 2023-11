Fervono i preparativi per il compleanno del Centro Commerciale: due giornate all'insegna del divertimento e dell'allegria

Le porte scorrevoli del Centro Commerciale Le Befane Shopping Centre di Rimin "si vestono a festa", pronte per il fine settimana di festa più atteso dell'anno.

Dopo i laboratori a base di mattoncini LEGO con gli AFOL di "Romagna Lug" che hanno coinvolto tanti bambini lo scorso fine settimana; dopo l'arrivo della locomotiva LEGO con tanto di vagone ferroviario, allestita presso l'ingresso C; e dopo l'ingresso in piazza Zara della torta celebrativa, sempre a base di LEGO, per i 18 anni del centro commerciale, fervono i preparativi per gli eventi del prossimo fine settimana.