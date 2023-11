Il fine settimana della città si "tinge" dei colori della solidarietà, nella lotta contro la violenza di genere

“Votes for Women!” e “Letture liminali” celebrano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con iniziative e momenti di riflessione sul tema, mentre “Cibo come Cultura” torna con un nuovo incontro dedicato al “Cibo buono, pulito e giusto”: tutti gli appuntamenti del fine settimana a Santarcangelo.

Sarà l’incontro dedicato alla cultura enogastronomica ad aprire gli eventi del weekend: nell’ambito della rassegna “Cibo come Cultura”, giovedì 23 novembre alle ore 21:00 in biblioteca Baldini il professor Carlo Catani presenterà i suoi studi sul cibo, focalizzati soprattutto sui temi della qualità dell’alimentazione, della sostenibilità e della lotta agli sprechi. Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione

Prooseguendo, doppio appuntamento nella giornata di sabato 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: alle ore 16:00 in biblioteca Baldini è in programma un nuovo incontro della rassegna “Letture liminali”, con protagonista Giorgia Serughetti – ricercatrice all'università di Milano-Bicocca e autrice tra gli altri del volume “Uomini che pagano le donne” (Ediesse, 2013) – in dialogo con Giovanni Boccia Artieri sul tema “Libere tutte. Dall'aborto al velo. Donne nel nuovo millennio”.

Alle ore 18:30, invece, Piazza Ganganelli ospiterà il convivio con aperitivo “Non voltarti”, organizzato da Coordinamento Donne Anpi Santarcangelo, Pro Loco, Valmarecchia Comunità Solidale, Rompi il Silenzio, Città Viva e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Avis Santarcangelo, Cna Impresa Donna, Fermenta, Il Punto Rosa, Rimini Smoke Box, Masci Santarcangelo e Supernova Santarcangelo.

Domenica 26 novembre alle ore 17:00 in biblioteca, è invece in programma la lettura scenica in musica “Viaggio nella fiaba. La donna scheletro”, con Lucie Ferrini e Alex Magnani a cura di La Fucina del Tempo, che chiude la rassegna "Votes for Women".

Drammi, commedie, animazione e gialli, i film in sala al Supercinema: a partire da giovedì 23 e fino a lunedì 27 novembre è in programma “The old oak” Ken Loach"; dal 23 novembre al 6 dicembre “C'è ancora domani” di Paola Cortellesi, mentre in data unica sono previste le proiezioni di “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo D'Alò (domenica 26 novembre, ore 16:30), “L'odore della notte” di Claudio Caligari (martedì 28 novembre, ore 20:30) e la versione restaurata de “Il grande Lebowski” di Joel Coen (mercoledì 29 novembre, ore 21:00).