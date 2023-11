Sant’Agata Feltria "scommette" sull’ambiente e la ricchezza paesaggistica del territorio: gli appuntamenti in programma

Il Comune di Sant’Agata Feltria punta sull’ambiente, incentivando la conoscenza del territorio, la fruizione del paesaggio e l'interazione con la natura attraverso alcune iniziative (gratuite), organizzate dal Comune di Sant’Agata Feltria e tramite il bando collegato alla L. R. n. 9/2006 (annualità 2023).

I finanziamenti regionali hanno permesso la valorizzazione del geosito Monte Ercole e Monte San Silvestro (n. 2160) della Regione Emilia-Romagna attraverso la realizzazione di un percorso illustrato da pannelli e di un ciclo di iniziative formative/informative.

Nel mese di novembre, verrà proposta, in tre appuntamenti dedicati ad utenze specifiche, un'escursione geologica lungo i sentieri di Monte Ercole e Monte San Silvestro con spiegazione degli aspetti geologici e geomorfologici:

Sabato 18 Novembre (ore 9:00) - incontro dedicato alla cittadinanza

Giovedì 23 Novembre (ore 9:00) - corso di formazione per guide ambientali escursionistiche (in associazione con AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)

Lunedì 27 Novembre (ore 9:00) - educational tour per enti commerciali e turistici del territorio.

Alla fine di ogni escursione sarà offerto un piccolo rinfresco

La partecipazione, per motivi di sicurezza, è consentita ad un massimo di 30 partecipanti per ogni escursione; per questa ragione è richiesta la prenotazione