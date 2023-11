Fine settimana poliedrico, tante le iniziative in programma a Santarcangelo

La sedicesima edizione di “Cibo come cultura”, il ritorno della rassegna “Letture liminali” e le prime iniziative di “Votes for Women!” in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne: giovedì 16 novembre prende il via un fine settimana ricco di iniziative nella cittadina di Santarcangelo.

Il primo appuntamento in programma è proprio con “Votes for Women!”: giovedì 16 novembre alle ore 9:30 presso la Sala Antonioni del Supercinema, infatti, si svolgerà l’evento dedicato alle scuole “Una stanza tutta per sé. Dialogo batte violenza 3-0”, organizzato da Soroptimist International d'Italia Club Rimini con il coinvolgimento degli studenti dell'istituto superiore “Einaudi-Molari”.

Nella medesima giornata (giovedì 16 novembre), prende il via in biblioteca Baldini “Cibo come cultura”, la rassegna organizzata da Blu Nautilus, FoCuS e Pro Loco che segue tradizionalmente la Fiera di San Martino. In due turni, alle ore 16:15 e alle 17:15, si svolgerà la mini cooking class, un laboratorio di piadina dedicato ai più piccoli nell’ambito di “Cibo come cultura Junior”. In serata (alle ore 21:00), Massimo Montanari presenta il volume “Amaro. Un gusto italiano”: entrambe le iniziative sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione.

Comincia invece sabato 18 novembre la seconda edizione della rassegna “Letture Liminali”, al via con un doppio appuntamento in biblioteca Baldini. Alle ore 16:00 è in programma la presentazione della rivista di graphic journalism “La Revue Dessinée Italia” con il direttore responsabile Andrea Coccia. Alle ore 17:30, invece, l’esperta di comunicazione Mafe de Baggis presenta il volume “In principio era Chat GPT. Intelligenze artificiali per testi, immagini, video e quel che verrà”: entrambi gli incontri saranno moderati da Giovanni Boccia Artieri, responsabile culturale della biblioteca Baldini e curatore della rassegna “Letture Liminali”.

Sabato 18 novembre la biblioteca Baldini ospiterà anche, dalle ore 9:30, la presentazione del volume “Una scuola sostenibile. Itinerari pedagogici e tendenze evolutive” a cura di Nicola Serio con contributi di Gabriele Boselli, Loretta Lega, Agostina Melucci e interventi di alunni, genitori, e dirigenti delle scuole di Santarcangelo, mentre nel pomeriggio – dalle 15:00 alle 17:00 – è in programma il corso del fablab “Uncinetto e stampa 3D”.

Le iniziative di “Votes for Women!” – che raggiungeranno il culmine tra sabato 25 e domenica 26 – proseguiranno invece lunedì 20 novembre al Supercinema, che alle ore 20:30 ospiterà la proiezione del film “Il popolo delle donne” di Yuri Ancarani con Marina Valcarenghi. In apertura della serata sono previsti i saluti istituzionali della vice sindaca con delega alle Pari opportunità, Pamela Fussi, e dell’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, oltre all’intervento dell'Associazione Rompi il Silenzio, mentre al termine della proiezione è previsto l’incontro con il regista.

Al C’entro Supercinema, infine, la programmazione prosegue con i film “Dream scenario” di Kristoffer Borgli (alle ore 20,30 da giovedì 16 a domenica 19 novembre) e “The old oak” di Ken Loach, da venerdì 17 a domenica 19 novembre alle ore 21 e lunedì 20 alle ore 19:00 in versione originale con sottotitoli, mentre domani (giovedì 16 novembre) è prevista una doppia proiezione speciale alle 19:00 e alle 21:30 con il saluta del regista al pubblico in diretta streaming (ore 21:00).

La Revue Dessinée Italia – Progetto editoriale ispirato alla rivista francese La Revue Dessinée, e di cui mantiene il formato, lo spirito e gli obiettivi. Storie scritte da giornaliste e giornalisti e sceneggiate dagli stessi in collaborazione con le fumettiste e i fumettisti per rispondere a un unico imperativo: informare, spiegare, mostrare, indagare con un punto di vista critico argomenti di interesse generale, inclusi quelli che spesso non trovano spazio nei media tradizionali.

In principio era ChatGPT – Un mondo di intelligenze che possono fingersi umane. Centinaia di milioni di posti di lavoro a rischio nel mondo, una rivoluzione nel modo di informarsi, imparare, studiare e scrivere. L'impossibilità di distinguere tra vero e falso non solo nei testi ma anche nelle foto, nei video, nel suono. Possiamo allearci con le macchine oppure combatterle. In questo saggio Mafe de Baggis e Alberto Puliafito scelgono di mostrare cosa succede a chi decide per la prima possibilità. Un libro per imparare a lavorare meno e meglio includendo le AI nella nostra vita.