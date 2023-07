In occasione della Notte Rosa, torna l'appuntamento con le visite guidate "inusuali" alla scoperta della città

Indirizzo non disponibile

Una data speciale per celebrare insieme la Notte Rosa: mercoledì 5 luglio si rinnova l'appuntamento con InsoliTouRimini e le originali "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini. Un'occasione speciale per scoprire in modo divertente una Rimini "inusuale", attraversando percorsi “insoliti” nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.