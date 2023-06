Nella serata del Solstizio d'Estate, torna l'appuntamento con le visite guidate "inusuali" alla scoperta della città

Una data speciale per celebrare insieme il Solstizio d'Estate: mercoledì 21 giugno torna InsoliTouRimini per un nuovo appuntamento con le originali "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini. Un'occasione speciale per scoprire in modo divertente una Rimini "inusuale", attraversando percorsi “insoliti” nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.



InsoliTouRimini parte dall'Arco d'Augusto con la guida turistica Barbara Zaghini, durante il percorso le "incursioni teatrali a sorpresa" sono a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini, e termina nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.



Programma:

- Partenza alle ore 18:00 presso l'Arco d'Augusto (il ritrovo è alle ore 17:45) e arrivo al Borgo San Giuliano alle ore 20:15 circa

- Quota (comprensiva di visita guidata + incursioni teatrali + aperitivo): 22€ per persona; dai 6 ai 14 anni 15€; bimbi da 0 a 6 anni ingresso gratuito

- Minimo di partecipanti: 20 persone; massimo di partecipanti 35 persone

- Si richiede di scaricare preventivamente sul proprio cellulare la App che verrà utilizzata durante il tour e di portare i propri auricolari:

per Android > https://play.google.com/ store/search?q=vox+connect&c= apps

per iPhone > https://apps.apple.com/it/app/ vox-connect/id1499323695