International Games Week, biblioteca aperta sabato pomeriggio

In occasione dell’International Games Day @YourLibrary la biblioteca comunale di Misano Adriatico sarà eccezionalmente aperta anche nel pomeriggio di sabato 20 Novembre, dalle 14.30 alle 19.30. Saranno garantiti tutti i servizi: prestito librario, restituzione, accesso alla Ludoteca, navigazione Internet, lettura quotidiani, visione film e sala studio adulti.

International Games Week è un’iniziativa promossa dalle biblioteche di tutto il mondo per stringere i legami delle comunità grazie al valore educativo, ricreativo e sociale di tutti i tipi di giochi. A questo proposito, nella sala ragazzi, dalle 16:00 alle 20:00 si terranno giochi aperti a tutti, dai 14 anni in su. La biblioteca si avvarrà dell'aiuto degli amici del Centro Culturale "Il Messicano" di Misano e dell'associazione La Torre di Morciano di Romagna che metteranno a disposizione di tutti i partecipanti i loro numerosi giochi da tavolo e la loro esperienza e passione per il gioco.I giochi verranno spiegati da facilitatori esperti che aiuteranno anche i principianti a trovare quello più adatto a loro. I posti sono limitati. Per partecipare è necessario esibire il green pass ed è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: biblioteca di Misano Adriatico 0541-618484 (anche su WhatsApp) biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it

www.facebook.com/bibliotecamisano