Appuntamento con il Beato Alessio e il gusto, tra prelibatezze della tradizione, mercatino dei sapori e musica

Le vie e le piazze di Riccione Paese sono pronte ad accogliere Io, tu e… le rosole, l’evento che a partiere da venerdì 5 a domenica 7 aprile porta in tavola una tra le specialità tipiche della tradizione romagnola: il cassone con le rosole. Ma non è tutto, poichè andrà ad arricchire la "appetitosa" manifestazione anche la Festa del Beato Alessio che animerà la cittadina nelle medesime giornate.

In occasione dell'appuntamento "goloso", nei suggestivi stand gastronomici, i visitatori potranno scoprire i sapori e i profumi del passato, le prelibatezze della tradizione e conoscere la cultura del cibo povero del territorio locale, da consumare sul posto o da asporto.

In Corso Fratelli Cervi, inoltre, torna il tradizionale mercatino dei sapori, mentre Piazza Matteotti ospiterà l’animazione musicale e alcuni intrattenimenti anche per i più piccoli (dalle 16:00 alle 22:00), tra trucca bimbi e la baby dance.

La manifestazione avrà inizio nella serata di venerdì 5 aprile alle ore 20:00 con la danza country e proseguirà sabato 6 aprile alle ore 20:30 con lo spettacolo e gli spettacoli di danza dei maestri Mirco e Sandra.

In piazzetta Parri sabato 6 aprile (dalle ore 15:30 alle 19:00), il pomeriggio è allietato dalla musica live di Maria Bianca Band e Sofia Giancarli mentre alle ore 20:30 via ai ritmi coinvolgenti della migliore musica anni ’80 mixata da Roger. Domenica 7 aprile, l’animazione in piazza Parri proseguirà dalle ore 15:30 con giochi e balli per tutti, in compagnia di Luigi Del Bianco e Christian Vox.

I negozi, locali e bar del Paese resteranno aperti durante il fine settimana.

Con la manifestazione indetta per il Beato Alessio, invece, s'intende celebrerare il protettore della città, vissuto nel 15° secolo attraverso solennità religiose, con eventi culturali e iniziative varie, nel tradizionale appuntamento che riunisce devoti, cittadini e turisti.

Quest’anno l’edizione 2024 ha per titolo “E… il treno riparte!” ed è dedicata ad una figura centrale della storia di Riccione: don Carlo Tonini. Il parroco della chiesa San Martino nella seconda metà dell’Ottocento, oltre ad aiutare poveri e bisognosi, si prodigò per ottenere a Riccione la fermata del treno a vapore e la stazione del treno che, inaugurata nel 1865, determinò lo sviluppo della città e la promozione del turismo elioterapico.

La Festa del Beato Alessio quest’anno si ricongiunge così ad un momento particolarmente fecondo della storia sociale e turistica di Riccione.

Erano i primi anni in cui Riccione e la riviera romagnola si preparavano ad accogliere i bambini ammalati di scrofolosi, prima nelle abitazioni private e poi nelle colonie. Avere posto l’attenzione ad una realtà di fragilità ha consentito a Riccione di convogliare le forze verso uno sviluppo che a quell’epoca nessuno sarebbe stato in grado di predire. Negli anni successivi tantissime realtà hanno preso vita grazie alla generosità e allo spirito intraprendente di Riccione.

La Festa del Beato Alessio aveà inizio venerdì 5 aprile alle ore 19:00 presso la chiesa di San Martino con il racconto sulla vita di Don Carlo Tonini a cura dello scrittore Fosco Rocchetta, profondo conoscitore della storia locale. Al termine dell’incontro alle ore 20:00 l'appuntamento prosegue con la cena etnica e l’intrattenimento nella tensostruttura adiacente alla chiesa.

Sabato 6 aprile a partire dalle ore 15:00 attività ludico-ricreative e sportive per bambini e alle 16:00 appuntamento con lo spettacolo di ginnastica acrobatica dell’ "Acrobatic Team Riccione" e la scuola gratuita di cucito. A seguire, alle ore 18:00 si celebra la Santa Messa alla presenza delle autorità. Non mancheranno gli stand gastronomici con i tradizionali cassoni alle rosole.

Domenica 7 aprile, alle ore 11:30 in Viale Diaz, si svolge dopo la Santa Messa la benedizione delle auto d’epoca mentre alle ore 15:00 è in programma la camminata organizzata da ASD Riccione Podismo. Dalle ore 16:00 ancora tante attività di intrattenimento e alle ore 16:30, nella chiesa vecchia di San Martino, seguirà il concerto del coro Città di Riccione Women Ensemble.

Domenica 7 aprile, dalle ore 16:00 alle 19:00, il parco di Villa Lodi Fè ospita il concerto “Voci in missione” dedicato al Campo Lavoro Missionario. Il concerto lancerà la 44a edizione della Grande raccolta missionaria in programma dal 13 al 14 aprile, che interesserà tutta la Diocesi di Rimini. Protagonisti dell’evento musicale del 7 aprile saranno i giovani artisti della scena urban pop e hip-hop di Riccione e dintorni: Gioia, Savo, Beart e Galliano 1.