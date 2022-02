Italia Nostra inaugura un nuovo ciclo di incontri per far conoscere Rimini

L’associazione Italia Nostra, sezione di Rimini, inaugura un ciclo di quattro incontri, dal 25 febbraio al 20 maggio, per far conoscere alla città i suoi tesori più preziosi e a volte poco noti. Queste presentazioni, tenute da specialisti di alto livello scientifico, hanno lo scopo di riavvicinare al patrimonio storico e artistico, riferimento imprescindibile per la crescita di una comunità di cittadini e cittadine. Il primo incontro è venerdì 25 febbraio con Guido Bartolucci, Francesca Panozzo e Cristina Ravara che parleranno de “La Rimini ebraica tra storia e memoria”. Il secondo incontro si svolgerà il 25 marzo 2022 e sarà con Pier Carlo Bontempi con “Classico contemporaneo: cosa ci insegna la città antica di Rimini”. Giulio Zavatta sarà protagonista del terzo incontro il 22 Aprile 2022 con “Giovanni Bellini: la Pietà di Rimini on the road”. Infine il 20 Maggio 2022 Alessandro Giovanardi parlerà di “Una porta verso l’Oriente: Giovanni da Rimini tra Giotto e Bisanzi”o.Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala del Giudizio, Museo della Città, alle ore 17. Il limite dei posti è 80. Registrazione obbligatoria su: rimini@italianostra.org)