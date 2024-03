Per la Festa della Donna, Clarissa Vichi Trio celebra in musica Janis Joplin e Amy Winehouse

Intero: 12€; Ridotto (under 25 e over 65 anni): 10€

La stagione 2024 del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio prosegue con un concerto in occasione della Festa della donna. Ad accendere i riflettori del palcoscenico romagnolo venerdì 8 marzo 2024 è Clarissa Vichi Trio in Janis Joplin & Amy Winehouse – acoustic tribute, in scena Clarissa Vichi – Voce, Paolo Sorci – Chitarre, Luca Luzi - Percussioni e Batteria, Ilaria Triggiani – Storytelling.

Un tributo a due grandi donne che con la loro musica hanno influenzato un’epoca intera. Le accomuna, oltre alla bellezza e potenza della loro voce, la loro vita tormentata e la prematura morte all’età di 27 anni. Questi eventi di fatto hanno dato inizio ad una nuova vita: quella del mito.

Ne racconterà le storie il virtuoso trio acustico nato dalla potente ed emozionante voce di Clarissa Vichi con Paolo Sorci alle chitarre e Luca Luzi alle percussioni e batteria. Tante tra le più coinvolgenti canzoni delle due giganti del blues e del rock saranno interpretate dalla voce di Clarissa, intenzionata da tempo a creare un tributo a due delle cantanti che l'hanno influenzata di più. I brani saranno intervallati da brevi interventi sulla vita delle due artiste, raccontati da Ilaria Triggiani.

Una serata in cui si potranno rivivere le emozioni uniche di un incredibile viaggio attraverso le graffianti note di Janis Joplin e il soul/black di Amy Winehouse. Due artiste uniche, unite da un destino beffardo, ma anche da una musicalità senza tempo.

Ingresso intero: 12€; Ridotto (under 25 e over 65 anni): 10€