Una sceneggiatura con strumenti giocattolo, va in scena “ToyBoys”

Prosegue la stagione al Teatro CorTe Coriano! Ad andare in scena sabato 10 dicembre alle ore 21:15 sono i Jashgawronsky Brothers in ToyBoys.

Quattro fratelli armeni Jashgawronsky Brothers, clown moderni, musicisti, attori e cantanti, che sono anche maschere d’una Commedia dell’Arte evoluta e moderna, portano in scena lo spettacolo Toyboys attraverso una sceneggiatura fatta al 100% da strumenti giocattolo. Topolini e automobiline, fattorie sonore e zoo parlanti, bambolotti e carillions, peluche e trombette, flautini, tastierine e chitarrine per strampalate acrobazie musicali che percorrono tutti o quasi i generi musicali. Provate ad immaginarvi i Beatles con la cartella quando andavano alle elementari. Provate a pensare a stelle della musica come Daft Punk, Morricone o Village People piagnucolanti all’asilo. Infine chiudeteli tutti quanti insieme in un negozio di giocattoli. Questa la nuova impresa musicale, comica/teatrale, degli irresistibili Jashgawronsky Brothers, gruppo comico armeno formatosi nel 1999. Per vent’anni hanno girato l’Europa e con i loro strani strumenti, si sono esibiti in tutto il continente ma anche in Giappone, Messico, Brasile, Canada, lasciando ovunque ricordi indelebili, perché la loro originalità, la loro simpatia e l’abilità nel coinvolgere e travolgere il pubblico li rende davvero unici. La loro musica forse è priva di risorse, ma ricca di intelligenza e divertimento ed ha conquistato il cuore di tutti, come il loro straordinario aspetto tun’ora, lasciatevi condurre per mano, con ToyBoys e la comicità travolgente dei Jashgawronsky Brothers.