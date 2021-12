L’arte del donare, una mostra per solidarietà

Arte, volontariato, solidarietà. Sono i tre ingredienti della mostra “L’arte del donare”, organizzata dall’Associazione “Con le Ali di Chiara” all’interno dell’ex cinema S. Agostino. Grazie a una donazione di dipinti della famiglia Albini, l’Associazione di volontariato propone dall’8 al 12 dicembre, una mostra dedicata al territorio.

Esposti e in vendita i suggestivi acquerelli e oli su tela dei fratelli Albano e Albino Albini e altri artisti locali, con ritratti i paesaggi da San Marino a Pennabilli, fino al mare. Una visita che immergerà lo spettatore alla scoperta degli scorci più suggestivi nella provincia, sfidandolo a riconoscere i luoghi dipinti, magari recuperando anche i ricordi della propria infanzia.

L’intento di “Con le ali di Chiara” non è solo valorizzare l’arte e gli artisti locali. All’iniziativa si abbina un’importante azione di solidarietà concreta per una raccolta fondi a sostegno della famiglia Selussi di Villa Verucchio.

Chiara ha 15 anni, non può parlare e non cammina, è ipovedente. Nonostante questo riesce a comunicare e lo fa attraverso i suoni, emettendo gorgheggi sempre nuovi per esprimere i suoi sentimenti. Ecco perché per lei è fondamentale la musicoterapia.

Proprio per aiutare Chiara a continuare le sue lezioni, oltre ad acquistare i quadri in mostra, si potrà fare un’offerta all’associazione in cambio di un panettone solidale di Peccati di Gola o di uno dei tanti manufatti realizzati dalle volontarie.

Visitando la mostra "L'Arte del donare" c’è anche l’opportunità di scegliere un dono solidale e artigianale: prodotti gastronomici provenienti da attività locali con la collaborazione di Amati Conserve e articoli realizzati da mani operose e preziose di molte volontarie e sostenitrici, con il contributo di splendidi materiali, omaggio di Giovagnoli Collezioni e Fabbri Tende.

Per informazioni: conlealidichiara@gmail.com