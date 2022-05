L’eco tour di Toto Magliozzi fa tappa a Riccione

Sabato 21 maggio, il blogger Toto Magliozzi dopo aver visitato, mangiato e pernottato nelle diverse regioni d’Italia arriva a Riccione, a bordo di un piccolo scooter elettrico. Dopo le numerose avventure estreme all’estero e una anche in orbita, Toto torna protagonista del progetto di viaggio tutto italiano per lanciare un messaggio sull’ecosostenibilità e promuovere il territorio. Novità dell’edizione 2022 sarà l’affiancamento di una bicicletta tradizionale, non elettrica: in sella, Enrico Diluviani renderà quest’impresa ancora più estrema, cercando il record senza l’ausilio del motore elettrico. Ai due viaggiatori si aggiungeranno degli inconsueti accompagnatori di viaggio, alloggiati in un cestino di paglia e muschio, dei bruchi nutriti e curati per tutta la durata del viaggio, la cui metamorfosi sarà seguita passo dopo passo, fino a quando, al termine di questa impresa, verranno liberate delle bellissime farfalle. Toto Magliozzo, Enrico Diluviani e i bruchi faranno tappa a Riccione al Parco della Resistenza, per condividere anche in Romagna il messaggio ambientalista ed ecosostenibile del progetto 20 Regioni in 20 Giorni a Impatto Zero. All’arrivo, previsto intorno alle ore 13:30, il gruppo consegnerà un kit di allevamento di farfalle che permetterà di seguire passo dopo passo lo sviluppo di questi bellissimi ed eleganti insetti, un gesto che vuole ricordare e rinnovare l’impegno dell’Amministrazione nei confronti dell’ambiente e della natura. L’evento prosegue nel primo pomeriggio fino alle ore 16:00 circa, con la presentazione di un piatto tipico della zona realizzato con prodotti a km 0, un’occasione importante per la promozione turistica del territorio e della cultura enogastronomica. La mattina seguente, il 22 maggio, il gruppo lascerà Riccione per proseguire il viaggio in Veneto.

L’iniziativa 20 Regioni in 20 Giorni a impatto zero è promossa dall’associazione di promozione sociale Tototravel.it, dedita alla promozione del territorio, alla divulgazione e alla tutela ambientale. Attraverso il blog che porta lo stesso nome, Tototravel.it offre interessanti spunti per pianificare viaggi originali, illustra le meraviglie nascoste in luoghi vicini e lontani, propone avventure mozzafiato e incontri indimenticabili.