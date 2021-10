L'intervallo apre gli “Appuntamenti d’autunno” al Tiberio

L’estate è finita e iniziano gli “Appuntamenti d’autunno” al cinema teatro Tiberio, un piccolo ciclo di appuntamenti culturali organizzato da Acli Arte e Spettacolo asp (sede provinciale di Rimini) alla scoperta di film, libri, musica e fumetti. Si comincia giovedì 14 ottobre alle ore 21 con la proiezione del film indipendente “Intervallo” (2018-2020), per la regia di Giuseppe Fabbri, con Erica Brunello, Niko di Felice, Irene Zanchini, Michel Rattini, Emanuele Crispo, Lorenzo Garatti, Gary Silvagni, Stefania Grigoletto, Ginevra Evangelista, Simone Evangelista e la partecipazione straordinaria di Fabio Magnani. “Intervallo” è un lungometraggio totalmente autoprodotto che narra la storia di due donne, madre e figlia, che s'intreccia con quella del Teatro Galli di Rimini, in un arco temporale che va dalla sua riapertura nel 1923, dopo il forte terremoto del 1916, fino ai giorni nostri. Il titolo si riferisce al famoso stacchetto della Rai, la cui inconfondibile musica scandisce tutta la vicenda, e vuole simboleggiare proprio quello stato di attesa, indefinito, nel quale a volte può cadere la vita di ogni persona, deviandone il corso naturale. L'allegoria è con quanto accaduto all'antico teatro di Rimini, "congelato" per lunghi anni in una anonima palestra. Entrata gratuita, prenotazione obbligatoria tramite cell. 320 0352161 oppure e-mail info@dottorfabbri.com, ingresso con Green pass.